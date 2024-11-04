Нюанс состоит в тщательном мытье авокадо в специальном растворе.

Авокадо - универсальный фрукт, который является идеальным дополнением к любому завтраку - от намазки на тост до добавления в смузи. При этом многие хранят авокадо неправильно, из-за чего они становятся коричневыми и быстро портятся.

В социальных сетях получил очень большое распространение лайфхак хранить авокадо в воде, однако Эми Линн Кросс, шеф-повар и основательница The Cross Legacy, рассказала Express, что это способствует росту бактерий, которые могут испортить фрукт.

Она заявила, что есть более безопасный и эффективный способ сохранить свежесть авокадо на месяц дольше. Так, необходимо тщательно вымыть их, чтобы удалить бактерии, высушить и положить в герметичный контейнер. При этом Эми поделилась своим "секретным эликсиром" для мытья авокадо, который состоит из прохладной воды и пятипроцентного белого уксуса.

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Она отмечает, что мытье авокадо и других фруктов в растворе уксуса уничтожит любые бактерии или загрязнения на кожуре, что поможет продлить срок их хранения.

Способ применения

Очистите поверхность авокадо от всех наклеек, затем опустите их в миску с ледяной водой, смешанной с 60 мл белого уксуса. Не держите их в этом растворе дольше двух минут, иначе вы будете чувствовать вкус уксуса. По истечении времени хорошенько промойте их под краном, чтобы смыть уксусную смесь. После этого вытрите их и дайте авокадо полностью высохнуть на воздухе, так как сырость может привести к появлению неприятных бактерий и плесени. Положите авокадо в герметичный контейнер и храните в холодильнике.

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