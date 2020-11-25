Когда девочка включила песню Uptown Funk группы Kidz Bop Kids, на заднем плане появился ее отец Айзек и начал дурачиться.

Американец станцевал на заднем плане во время видеопрезентации своей дочери и покорил сеть.

Ролик набрал вирусную популярность, сообщает Daily Mail.

В начале своей видеопрезентации девочка по имени Делейни Джонс сказала, что собирается заняться поделками из бумаги. Она включила песню Uptown Funk группы Kidz Bop Kids, а на заднем плане появился ее отец Айзек и начал дурачиться.

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Айзек хлопал в ладоши и танцевал, пока девочка занималась своими поделками. Сначала она не замечала его, а потом сказала, что «это просто ее папа», и продолжила презентацию. Но на танце отец не остановился. Он взял на руки младшего брата Делейни и стал трясти его в такт музыке. Через некоторое время на кухню пришел старший брат Делейни, который начал петь.

«Что не так с этой семьей? Я просто пытаюсь заниматься изобразительным искусством», - прокомментировала маленькая Делейни и продолжила клеить поделку.

Видео попало в интернет благодаря матери девочки Дженнифер: она увидела его, проверяя школьный портал дочери.

«Надеюсь, ее учительница смеялась так же сильно, как я», - написала мама на своей странице в Facebook.

По ее словам, отец Делейни даже не подозревал, что ролик был предназначен для учителя.

За неделю видео стало вирусным, набрав более 10 миллионов просмотров.

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Автор: Денис Прядко