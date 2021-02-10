В клинике животное называют оперным солистом.

Ветеринар из Черновцов Валерий Допиряк и его четвероногий пациент устроили концерт прямо в клинике.Читайте такжеКанадец научил собаку приносит пиво из холодильника (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Врач под сопровождение аккордеона исполнил известную украинскую песню "Несе Галя воду", а животное ему "подпевало".

Видео с таким концертом стало популярным в сети: оно набрало десятки тысяч просмотров и сотни лайков.

По словам врача, музыка помогает животным во время реабилитации.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН