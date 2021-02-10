Ветеринар из Черновцов спел с собакой и стал звездой соцсетей
Ветеринар из Черновцов Валерий Допиряк и его четвероногий пациент устроили концерт прямо в клинике.Читайте такжеКанадец научил собаку приносит пиво из холодильника (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН. Врач под сопровождение аккордеона исполнил известную украинскую песню "Несе Галя воду", а животное ему "подпевало".
Видео с таким концертом стало популярным в сети: оно набрало десятки тысяч просмотров и сотни лайков.
По словам врача, музыка помогает животным во время реабилитации.
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