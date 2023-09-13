Это оружие якобы способно превращать людей в зомби.

Китай работает над созданием "силового ружья", которое способно "превращать солдат в зомби"и потенциально может изменить правила игры в войне. После завершения разработки ее потенциально могут "передать Владимиру Путину". Об этом пишет британский таблоид Daily Star, имеющий очень специфическую репутацию из-за своей любви к громким сенсациям, не подкрепленным доказательствами.

Как рассказал изданию профессор Энтони Глиз (где именно он профессорствует, не указано), отчеты, поступающие из Китая, свидетельствуют об активной разработке этого грозного оружия. Если его таки создадут, последствия могут быть разрушительными, утверждает он. Якобы уже готовы чертежи ружья, которое способно превратить "вражеских солдат в зомби".

"Я рад видеть, что наши китайские друзья все еще работают над этой ужасной штуковиной, а не видеть, что они действительно заставили ее работать. На поле боя теоретически это может быть разрушительным, превращая вражеских солдат в зомби, которые больше не смогут контролировать свои тела или движения, и даже разворачивая ракеты, чтобы уничтожить тех, кто их запускает", – рассказал профессор о возможностях ружья.

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Впрочем господин Глиз считает, что сообщения о разработке этого оружия могут быть тактическим пропагандистским ходом.

"Только подумайте, если бы Си дал технологию Путину! К счастью, я считаю, что это пропаганда. Китайцы умеют хорошо копировать, но плохо изобретать. Я поверю в это, только когда увижу. С другой стороны, никогда не знаешь..." - отметил он.

Исследователь Чжан Юаньвэнь (тоже из неназванного научного учреждения) сказал таблоиду, что "разработка и экспериментальная проверка прототипа продолжаются".

Другие интересные фейки

Недавно мы рассказывали, что уфолог на публичных слушаниях в Конгрессе Мексики представил две мумии, которые, как он утверждает, являются останками инопланетян. Одна из продемонстрированных им мумий была найдена в городе Куско в Перу.

Также УНИАН писал, что предатель Украины, бывший нардеп Илья Кива, который ранее среди первых "разгонял" фейк о гибели руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в своих соцсетях настаивал, что интервью с живым руководителем украинской разведки якобы является фейком. По его словам, вместо якобы мертвого Буданова интервью на видео давала его оцифрованная копия.

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