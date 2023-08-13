Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов назвал "марсианскими" снятые россиянами видео с пляжа, расположенного напротив Крымского моста.

Во время вчерашней серии взрывов на Крымском мосту российские туристы, отдыхающие на пляже неподалеку, вели себя как зомби во время съемки взрывов.

Об этом бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал в эфире 24 канала. Он отметил, что пока точно нельзя сказать, что именно произошло на Крымском мосту в субботу, 12 августа.

"Возможно, они экипировали мост какими-то дымовыми шашками, которые включаются тогда, когда есть опасность ракетного удара", - сказал Жирнов.

Видео дня

По его словам, неизвестно, связано ли задымление на мосту с украинским ракетным ударом, или же российская сторона сама использовала задымление в качестве защиты во время учений.

"С другой стороны, мы видели, что удары были. Потому что в сети очень много видеоматериалов. При чем, материалы абсолютно марсианские. Это когда стоят на берегу моря (туристы) и снимают как по ним бьют украинские ракеты. У них в головах это абсолютно не увязано нигде. Они смотрят и говорят: "о, ударили!", "Ваня, а ну-ка вылезай из воды, уже ты там пересидел, через пол часа пойдешь обратно"... Я не знаю, в каком месте их выращивают, кто их посылает на Азовское море или на Черное море", - отметил Жирнов и назвал этих туристов из РФ странными.

Он отметил, что удары для отдыхающих не стали шоком. Эксперт уверен, что по Крымскому мосту будут продолжаться удары.

Удары по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 августа, на незаконно построенном оккупантами Крымском мосту несколько раз прогремели взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Образовалась большая пробка из автомобилей. В одном из случаев прогремело не менее восьми взрывов в районе моста.

Тогда в РФ заявили о попытке атаки ракетами Крымского моста, которые якобы были сбиты. Речь шла о боеголовках С-200.

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