Джиззи Эрскин создала этот рецепт почти двадцать лет назад.

Шеф-повар и телеведущая Джиззи Эрскин поделилась своим лучшим рецептом "правильных" британских панкейков, пишет express.co.uk.

По ее словам, она создала данный рецепт почти двадцать лет назад, когда работала помощником повара на BBC Good Food.

"Все сводится к хорошей основе, и я пробовала и проверяла это миллион раз… Мне становится очень грустно, когда я вижу, как люди едят панкейки на завтрак в американском стиле", - отметила она.

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Объясняя, чем отличаются британские панкейки, Эрскин сказала, что они "меньше и немного толще".

Британские панкейки - рецепт

Для приготовления пяти-шести штук панкейков вам понадобится:

мука - 110 г,

молоко - 300 мл,

яйцо и один яичный желток,

сливочное топленое масло (1 ст.л.) и масло для жарки,

соль и сахар - по щепотке.

Способ приготовления:

Сначала смешайте сухие ингредиенты. Потом добавьте яйцо с желтком и перемешайте. Затем быстро взбейте масло и молоко с получившейся смесью.

Жарьте на небольшой сковороде, заблаговременно разогрев ее и смазав маслом.

Подавайте горячими с классической британской начинкой: лимоном и сахаром.

Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт шоколадной пахлавы, о которой непросто забыть.

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