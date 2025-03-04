Такой рецепт особенно подойдет для любителей шоколада, ведь он здесь повсюду.

Довольно сложно найти человека, который не любил бы шоколад. Это всегда хорошее дополнение к любому десерту. И сейчас мы расскажем, как сделать пахлаву еще вкуснее. В этом десерте есть всё, что нравится вам в сладкой и липкой пахлаве — но, конечно же, с добавлением шоколада сразу в нескольких элементах.

Шоколадное масло придаст насыщенный вкус и поможет сделать тесто фило хрустящим, шоколадный медовый сироп добавит характерную сочность, а шоколадные капли, которые необходимо будет смешать с орехами и корицей, создадут всплеск вкуса в каждом кусочке. К тому же, храниться такой десерт будет около двух недель при комнатной температуре, а в холодильнике целый месяц, пишет Tasting Table.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

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Для сиропа:

¾ чашки сахарного песка

¾ чашки воды

¼ чашки мёда

¼ чашки какао-порошка

Для начинки:

1 чашка миндаля

1 чашка фундука

½ чашки тёмного шоколада (шоколадные капли)

⅓ чашки сахарного песка

1 чайная ложка корицы

Для масла:

1 ¼ чашки растопленного сливочного масла

¼ чашки какао-порошка

Для сборки:

450 г теста фило, размороженного по инструкции

Приготовление

В небольшой кастрюле соедините сахар, воду и мёд, перемешайте до однородности. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 5 минут, пока сахар полностью не растворится.

Взбейте какао-порошок до полного растворения и гладкости. Перелейте сироп в жаропрочную ёмкость и уберите в холодильник до использования. Разогрейте духовку до 175°C.

В чаше кухонного комбайна смешайте миндаль, фундук, шоколадные капли, сахар и корицу. Измельчите до состояния грубой крошки, оставляя небольшие кусочки.

В средней миске взбейте растопленное масло с какао-порошком до однородности. Смажьте дно формы для выпечки (размер 33×23 см) шоколадным маслом.

При необходимости подрежьте тесто фило под размер формы. Выложите 10 листов теста фило в форму, один за другим, смазывая каждый слой шоколадным маслом перед добавлением следующего. Оставшееся тесто держите под влажным полотенцем, чтобы оно не засохло.

Равномерно распределите ⅓ ореховой смеси поверх 10 слоёв теста. Повторите процесс с оставшимися листами теста и орехами (по 10 листов на слой), а затем смажьте верхний слой оставшимся шоколадным маслом.

Разрежьте пахлаву на 4 ряда, затем нарежьте её по диагонали, чтобы получились ромбики. Выпекайте ее в разогретой духовке до золотистого цвета в течение 50–60 минут, переворачивая форму на половине времени выпекания.

Достаньте пахлаву из духовки и сразу же равномерно полейте холодным сиропом. Дайте ей полностью остыть при комнатной температуре, но не накрывая ее. Для лучшего результата оставьте её минимум на 4 часа или на ночь, чтобы сироп хорошо пропитал слои.

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