Довольно сложно найти человека, который не любил бы шоколад. Это всегда хорошее дополнение к любому десерту. И сейчас мы расскажем, как сделать пахлаву еще вкуснее. В этом десерте есть всё, что нравится вам в сладкой и липкой пахлаве — но, конечно же, с добавлением шоколада сразу в нескольких элементах.
Шоколадное масло придаст насыщенный вкус и поможет сделать тесто фило хрустящим, шоколадный медовый сироп добавит характерную сочность, а шоколадные капли, которые необходимо будет смешать с орехами и корицей, создадут всплеск вкуса в каждом кусочке. К тому же, храниться такой десерт будет около двух недель при комнатной температуре, а в холодильнике целый месяц, пишет Tasting Table.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
Для сиропа:
- ¾ чашки сахарного песка
- ¾ чашки воды
- ¼ чашки мёда
- ¼ чашки какао-порошка
Для начинки:
- 1 чашка миндаля
- 1 чашка фундука
- ½ чашки тёмного шоколада (шоколадные капли)
- ⅓ чашки сахарного песка
- 1 чайная ложка корицы
Для масла:
- 1 ¼ чашки растопленного сливочного масла
- ¼ чашки какао-порошка
Для сборки:
- 450 г теста фило, размороженного по инструкции
Приготовление
В небольшой кастрюле соедините сахар, воду и мёд, перемешайте до однородности. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 5 минут, пока сахар полностью не растворится.
Взбейте какао-порошок до полного растворения и гладкости. Перелейте сироп в жаропрочную ёмкость и уберите в холодильник до использования. Разогрейте духовку до 175°C.
В чаше кухонного комбайна смешайте миндаль, фундук, шоколадные капли, сахар и корицу. Измельчите до состояния грубой крошки, оставляя небольшие кусочки.
В средней миске взбейте растопленное масло с какао-порошком до однородности. Смажьте дно формы для выпечки (размер 33×23 см) шоколадным маслом.
При необходимости подрежьте тесто фило под размер формы. Выложите 10 листов теста фило в форму, один за другим, смазывая каждый слой шоколадным маслом перед добавлением следующего. Оставшееся тесто держите под влажным полотенцем, чтобы оно не засохло.
Равномерно распределите ⅓ ореховой смеси поверх 10 слоёв теста. Повторите процесс с оставшимися листами теста и орехами (по 10 листов на слой), а затем смажьте верхний слой оставшимся шоколадным маслом.
Разрежьте пахлаву на 4 ряда, затем нарежьте её по диагонали, чтобы получились ромбики. Выпекайте ее в разогретой духовке до золотистого цвета в течение 50–60 минут, переворачивая форму на половине времени выпекания.
Достаньте пахлаву из духовки и сразу же равномерно полейте холодным сиропом. Дайте ей полностью остыть при комнатной температуре, но не накрывая ее. Для лучшего результата оставьте её минимум на 4 часа или на ночь, чтобы сироп хорошо пропитал слои.
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