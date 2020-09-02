Британская модель Оливия Бланко решила зарабатывать на продаже своих откровенных фото на платной онлайн-платформе OnlyFans и, разбогатев, бросила основную работу в офисе.
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По словам девушки, она терпеть не могла ходить в офис из-за скучной работы, часто опаздывала и грустила:
«Моя работа вгоняла меня в депрессию».
В какой-то момент Оливия решила зарегистрироваться на OnlyFans, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. И теперь, по ее словам, она зарабатывает по 100 тысяч долларов в месяц:
«Если я продолжу получать столько, то скоро стану миллионером!».
Помимо денег, модель часто получает от поклонников дорогие подарки: люксовые сумки, обувь, украшения и даже новый iPhone.
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