У традиционной кутьи есть несколько разновидностей - узнайте, что и когда готовить.

Все украинцы знают, как готовится традиционная кутья на Рождество. Вкус этой каши знаком в каждой семье и непременно ассоциируется у нас с праздничным настроением.

Однако не всем известно, что праздничная кутья бывает трёх видов. А особенности приготовления каши отличаются в зависимости от праздника. Наши предки бережно относились к этим традициям и вкладывали глубокий смысл в каждое блюдо.

Богатая кутья

Богатой называется каша, которая готовится на Сочельник перед Рождеством. По новому стилю это 24 декабря. Это блюдо символизирует радость от рождения Сына Божьего и прославление Иисуса.

Как понятно из названия, богатая кутья должна быть вкусной и насыщенной. Чем больше ингредиентов, тем лучше, поэтому можно смело добавлять любые орехи, фрукты, цукаты и цитрусы. Однако в Сочельник всё ещё продолжается Рождественский пост, поэтому каша должна быть постной - без масла и молока.

Щедрая кутья

Это блюдо мы готовим на Щедрый вечер или праздник Меланки - 31 декабря по новому стилю. Издавна украинцы отмечали канун Нового года с песнями, гуляниями и переодеваниями. А на стол ставили щедро приправленную кашу.

Щедрая кутьясамая сытная из всех, ведь на этот праздник уже нет поста. В блюдо можно добавлять сметану, сливки и молоко, а орешки - поджарить на сливочном масле.

Голодная кутья

На Крещенский сочельник 5 января готовится самый простой подвид кутьи без добавок. Украинцы старались провести этот вечер как можно скромнее и отказывались от лакомств. Поэтому голодная кутья готовится только из вареной пшеницы, заправленной мёдом. Орехи и мак в неё не добавляют.

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