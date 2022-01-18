Крещенский сочельник 2022 отмечают 18 января.

Крещенский сочельник - это последний день перед Крещением Господним 2022 года. Этот праздник был хорошо известным нашим предкам. Традиции Крещенского сочельника имеют скорее народные, чем христианские корни.

Крещенский сочельник 2022: традиции и запреты праздника

По традиции, в этот день следует соблюдать строгий пост. До появления первых звезд на небе вообще ничего нельзя есть. А с появлением звезд на стол ставятся постные вареники, каша и голодная кутья. Ещё в этот день принято набирать освященную воду из реки.

В Крещенский сочельник 18 января нельзя впускать в дом незнакомых людей, поскольку в их облике в жилище может войти нечистая сила. Не рекомендуется работать по дому, стирать и убирать, а также устраивать шумные вечеринки.

Поздравления с Крещенским сочельником 2022: стихи и проза

Святое Крещенье стоит на пороге.

Сочельник сегодня, помолимся Богу,

Сердца чтоб и души для веры открылись,

Крещенской водою тела чтоб умылись.

Святою сегодня ведь станет вода,

Здоровья и сил нам прибавит она!

С Крещенским сочельником вас поздравляю.

Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

Желаю вам долгих и радостных лет,

Без горя, печалей и всяческих бед!

***

Вас Сочельником крещенским

Поздравляю я сейчас,

Счастья и добра желаю

В этот дивный, славный час.

Мира вам, добра, удачи,

Сил и здравия всегда,

Мысли темные и смута

Пусть не тронут никогда.

***

В Крещенский сочельник волшебный

Желаю вам света, добра!

Пусть в доме царит мир и нежность,

Любовь чтобы в сердце жила.

Любимых своих обнимите,

Простите обиды и зло.

Кристальность души сохраните,

Пусть Ангел от бед укрывает крылом!

***

Вот и Крещение на носу,

Чудесный праздник к нам идет!

Пусть белую лишь полосу

Всем нам он в жизни принесет!

Желаю мира вам, добра,

И чистоты святой водицы!

И в прорубь с самого утра

Вы не забудьте погрузиться!

***

Сочельник крещенский настал,

Горят золочённые свечи,

Ко всем, кто о чуде мечтал,

Оно постучит в этот вечер.

В дома войдут мир и уют,

Покой, благодать и смиренье,

И всё, чего люди так ждут,

Подарит Господь без сомненья!

***

Я в Крещенский вас сочельник

С днем великим поздравляю,

Нагадать себе лишь счастья

В вечер сказочный желаю.

Предначертаны пусть будут

Мир, достаток и любовь,

Ледяной поток разгонит

Пусть по венам вашу кровь.

***

В Крещенский сочельник помолимся Богу,

Чтоб мысли направил и дал нам дорогу!

Чтобы мы никогда не болели,

Чтобы красиво, медленно старели!

Чтоб нашим миром правила любовь,

Чтобы дарить тепло друг другу вновь,

Чтоб доброта в нас не иссякла,

И, если нужно, помогли мы всякому!

***

В канун Крещения желаю

Тебе на счастье погадать,

Наворожить себе удачу,

Любовь и счастье предсказать.

Пускай все сбудутся прогнозы,

Красивой будет жизнь пускай,

А чтоб сложилось все удачно,

Ты в прорубь с головой ныряй.

***

Пусть в сочельник крещенский чистая святая вода смоет печали и невзгоды, а первая звезда зажжется, став символом новых побед и перспектив. Мира в вашем доме, тепла в сердце, любимых и родных лиц рядом и веры в то, что всё в жизни сложится просто прекрасно.

***

Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!

***

В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!

***

В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

Картинки и открытки с Крещенским сочельником 2022

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