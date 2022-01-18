Крещенский сочельник - это последний день перед Крещением Господним 2022 года. Этот праздник был хорошо известным нашим предкам. Традиции Крещенского сочельника имеют скорее народные, чем христианские корни.
Крещенский сочельник 2022: традиции и запреты праздника
По традиции, в этот день следует соблюдать строгий пост. До появления первых звезд на небе вообще ничего нельзя есть. А с появлением звезд на стол ставятся постные вареники, каша и голодная кутья. Ещё в этот день принято набирать освященную воду из реки.
В Крещенский сочельник 18 января нельзя впускать в дом незнакомых людей, поскольку в их облике в жилище может войти нечистая сила. Не рекомендуется работать по дому, стирать и убирать, а также устраивать шумные вечеринки.
Поздравления с Крещенским сочельником 2022: стихи и проза
Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
***
Вас Сочельником крещенским
Поздравляю я сейчас,
Счастья и добра желаю
В этот дивный, славный час.
Мира вам, добра, удачи,
Сил и здравия всегда,
Мысли темные и смута
Пусть не тронут никогда.
***
В Крещенский сочельник волшебный
Желаю вам света, добра!
Пусть в доме царит мир и нежность,
Любовь чтобы в сердце жила.
Любимых своих обнимите,
Простите обиды и зло.
Кристальность души сохраните,
Пусть Ангел от бед укрывает крылом!
***
Вот и Крещение на носу,
Чудесный праздник к нам идет!
Пусть белую лишь полосу
Всем нам он в жизни принесет!
Желаю мира вам, добра,
И чистоты святой водицы!
И в прорубь с самого утра
Вы не забудьте погрузиться!
***
Сочельник крещенский настал,
Горят золочённые свечи,
Ко всем, кто о чуде мечтал,
Оно постучит в этот вечер.
В дома войдут мир и уют,
Покой, благодать и смиренье,
И всё, чего люди так ждут,
Подарит Господь без сомненья!
***
Я в Крещенский вас сочельник
С днем великим поздравляю,
Нагадать себе лишь счастья
В вечер сказочный желаю.
Предначертаны пусть будут
Мир, достаток и любовь,
Ледяной поток разгонит
Пусть по венам вашу кровь.
***
В Крещенский сочельник помолимся Богу,
Чтоб мысли направил и дал нам дорогу!
Чтобы мы никогда не болели,
Чтобы красиво, медленно старели!
Чтоб нашим миром правила любовь,
Чтобы дарить тепло друг другу вновь,
Чтоб доброта в нас не иссякла,
И, если нужно, помогли мы всякому!
***
В канун Крещения желаю
Тебе на счастье погадать,
Наворожить себе удачу,
Любовь и счастье предсказать.
Пускай все сбудутся прогнозы,
Красивой будет жизнь пускай,
А чтоб сложилось все удачно,
Ты в прорубь с головой ныряй.
***
Пусть в сочельник крещенский чистая святая вода смоет печали и невзгоды, а первая звезда зажжется, став символом новых побед и перспектив. Мира в вашем доме, тепла в сердце, любимых и родных лиц рядом и веры в то, что всё в жизни сложится просто прекрасно.
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Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!
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В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!
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В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.