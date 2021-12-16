Работники ресторана ничего против не имеют.

В штате Миннесота в США в одном из местных сетевых ресторанов Burger King появился необычный постоянный клиент. Каждый день к раздаточному окошку приходит белка, где работники выдают ей привычную порцию картошки фри.

Читайте такжеВ США бурый медведь зашел в маркет, предварительно воспользовавшись санитайзером (видео)О новом посетителе сети рассказал в своих социальных сетях Джеф Клатч, который в один из дней также заехал в Burger King за гамбургером на обед.

Белку он заметил, пока стоял в очереди машин в ожидании своего заказа. Это показалось ему странным, пока из окошка не высунулась рука с ломтиком жареной картошки.

Белка забрала угощение прямо из руки работника и отошла в сторонку, чтобы пообедать. Клатч отметил, что белку заметил не только он, но и еще кто-то – в очереди машин слышался смех. Несмотря на это, белка чувствовала себя абсолютно комфортно и даже позировала для фотографии, которую сделал Клатч.

Работники ресторана заверили, что кормят белку обедом каждый день. Стоит отметить, что ежедневное питание в ресторане фаст-фуда никак не отразилось на внешнем виде – фигуре посетительницы можно только позавидовать.

Ранее УНИАН писал о том, что медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша оторвал дверь его роскошного итальянского автомобиля Lamborghini Huracan Performante стоимостью примерно 274 тысячи долларов.

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Автор: Виолетта Орлова