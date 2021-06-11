В Турции владелец ювелирного магазина по имени Мехмет Юксель три месяца назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Юксель назвал грызуна Мемокан и оставил его, чтобы подлечить травму лапы.
Бельчонок отрабатывает свои орешки ни на шаг не подпуская чужаков к кассе магазина. В свободное от охраны время Мемокан общается с посетителями магазина.
Читайте такжеВ Кропивницком спасатели освободили застрявшую в обшивке балкона белку (видео)Мужчина говорит, что днем животное находится с ним в магазине, а на ночь он забирает его домой, передает Би-би-си.
Когда рана у бельчонка заживет, Мехмет планирует вернуть его в естественную среду обитания.
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