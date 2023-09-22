По его словам, когда вы эксплуатируете автомобиль в течение многих лет, в топливной системе начинают накапливаться отложения химикатов, содержащихся в топливе.

Скотти Килмер, имеющий 55-летний опыт работы в автомобильной сфере, посоветовал водителям использовать очиститель топлива, чтобы их машина работала как в мечте, даже когда она немного постареет.

Все, что вам нужно сделать, это взять обычный очиститель топлива и пластиковую воронку и залить всю бутылку в почти полный бак, пишет THE SUN.

По его словам, когда вы эксплуатируете автомобиль в течение многих лет, в топливной системе начинают накапливаться отложения химикатов, содержащихся в топливе, что может вызвать засорение и даже эрозию. Чистящие присадки помогают удалить эти отложения, а также предотвратить образование новых, улучшая работу автомобиля.

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По словам Скотти, это может удвоить срок службы вашего автомобиля, а износ двигателя значительно сократится. Мало того, это также улучшает экономию топлива и производительность автомобиля.

Это означает, что полный бак позволяет проехать дальше, экономя ваши деньги каждый раз, когда вы заправляете машину. В целом, благодаря экономии на топливе и защите от дорогостоящих счетов за ремонт, вы сможете сэкономить много денег на протяжении многих лет.

Скотти сказал: "Он пахнет скипидаром, но он точно работает".

Комментаторам в социальных сетях понравился полезный совет.

Владелец автомобиля, на котором Скотти проводил демонстрацию, сказал: "Я рад сообщить, что присадка действительно принесла машине настоящую пользу. Все начинается намного лучше, чем было раньше, и я очень счастлив".

Другой добавил: "Так весело наблюдать за Скотти за работой".

Советы от Скотти Килмера - детали

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер предупредил, что водители бензиновых и дизельных двигателей могут "разрушить" жизненно важные детали автомобиля после простой ошибки.

В одном из своих видео в YouTube Килмер призвал водителей соблюдать дополнительные меры предосторожности при мытье автомобиля в домашних условиях.

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