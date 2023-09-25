Речь идет о рециркуляции воздуха.

Автомобильный эксперт Эндрю Джервис заявил, что нажатие одной кнопки при запуске двигателя, может серьезно ухудшить обзор дороги и задержать влагу внутрь машины.

Как пишет the Express, речь идет о кнопке рециркуляции во время снижения температуры - осенью и зимой.

"Мы приближаемся к холодным месяцам, и это может принести водителям ряд проблем, от ледяных или запотевших окон до все более опасных дорожных условий. Просушивание окон может быть довольно простой задачей, но есть одна кнопка, к которой многие водители обращаются за помощью, которая на самом деле может усугубить проблему. Водителям следует избегать использования кнопки рециркуляции в зимние месяцы, поскольку она задерживает влагу внутри автомобиля, что затрудняет очистку окон от росы", - отметил он.

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По словам Джервиса, слишком теплый воздух также опасен, так как может повысить сонливость водителя. Как известно, окна могут запотевать, когда есть большая разница между температурой внутри и снаружи автомобиля.

Эксперт подчеркивает, что автомобилистам лучше вместо этого использовать ряд других методов, чтобы очистить лобовое стекло, в частности, просто потереть его тканью.

"Первое, что вы должны сделать, когда садитесь в машину, - это убрать любые влажные предметы, которые не должны быть там, например, мокрое полотенце или спортивное снаряжение, потому что это только добавляет влаги в воздух. Далее, для начала включите холодный обогрев и постепенно увеличивайте его, когда воздух высыхает, и направьте струю на окна. Наконец, используйте сухую ткань, чтобы удалить остатки росы из окон, и убедитесь, что у вас есть полный обзор дороги и ваших зеркал", - посоветовал он.

Советы автомобильных экспертов

Автомобильный эксперт назвал пять скрытых функций, о которых не все водители знают.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер заявил, что владельцы бензиновых и дизельных двигателей наносят ущерб двигателям своих машин, совершая одну и ту же ошибку.

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