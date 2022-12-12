Украинка стала очевидцем того, как россияне смаковали техническую воду.

Российские оккупанты набросились на унитаз, называя его "артезианским источником", а затем поочередно смаковали водой из него. Оккупанты считали, что это "минеральная" вода.

Украинка, которая находилась под оккупацией, стала очевидицей этого цирка и рассказала о нем украинским воинам. Женщина вспоминает, что это были именно этнические русские, а не захватчики из республик.

"Это ужас. Говорят: "Артезианский источник". Нажимает на кнопку, подставляет чашку и говорит: "Вода как минеральная". Ну, это... (покрутила пальцем у виска - УНИАН)", - рассказала украинка, заметив, что видела это собственными глазами.

Дикарство россиян: как оккупанты грабят украинцев и удивляются технике

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты "охотятся" на технику украинцев. Камеры не раз фиксировали, как российские военные воруют унитазы, микроволновки и стиральные машины.

Ранее украинская разведка сообщала, что в беларуском городе Наровля российские военные открыли рынок для торговли награбленным в Украине имуществом. В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

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