В Германии раскопали могилу "зомби"/ Коллаж УНИАН, фото State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Археологи во время раскопок около виселицы XVII века в Германии обнаружили могилу, мужчина в которой был похоронен с большим камнем на груди, - по-видимому чтобы помешать ему "восстать из мертвых", пишет LiveScience.

Как пишет издание, могила, расположенная недалеко от города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт, является одним из по меньшей мере 16 захоронений, обнаруженных на месте виселицы, где преступников казнили через повешение с 1660-х годов до начала XIX века.

Как рассказала Live Science археолог Марита Генезис, которая руководит раскопками от имени государственных органов, страх перед такими "зомби" в Европе возник в период между XVI и XVIII веками.

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"Это были люди, которые, возможно, умерли ранней смертью или внезапной смертью, без исповеди или отпущения грехов", — сказала она. "Был страх, что они могут вернуться в мир живых, [поэтому] были приняты различные меры, чтобы помешать усопшим сделать это".

Казненного человека придавили камнями, чтобы помешать ему "воскреснуть"/ State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Такие меры могли включать распыление благовоний, установку деревянных крестов, связывание конечностей усопшего или покрытие их хворостом, сказала она. В этом случае мужчину похоронили на спине, без гроба, а на грудь положили большие камни.

На погребенном скелете не было никаких следов казни, хотя повешение и утопление не оставили бы никаких видимых следов. Дальнейшие обследования могут пролить свет на то, как умер этот человек, сказала она.

Отмечается, что осужденных преступников вешали и часто хоронили на месте казни, чтобы никому не приходилось переносить тела на большие расстояния. На месте захоронения находится не менее 16 отдельных могил и две "костные ямы". На некоторых скелетах видны следы острых ранений, которые могли быть нанесены во время пыток "колесом" или во время "четвертования".

Большинство умерших, включая "зомби", были похоронены без гробов.

Большинство умерших, включая «зомби», были похоронены без гробов, кроме одной могилы / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

В то же время одно из захоронений в Кведлинбурге необычно, потому что человек был похоронен в деревянном гробу, лежа на спине с руками, вытянутыми вперед. Археологи подозревают, что этот человек покончил с собой, что тогда рассматривалось как тип убийства — поэтому закон требовал, чтобы он был похоронен на месте казни.

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