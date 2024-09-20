Захоронение обнаружено на месте виселицы, где преступников казнили через повешение с 1660-х годов до начала XIX века.

Археологи во время раскопок около виселицы XVII века в Германии обнаружили могилу, мужчина в которой был похоронен с большим камнем на груди, - по-видимому чтобы помешать ему "восстать из мертвых", пишет LiveScience.

Как пишет издание, могила, расположенная недалеко от города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт, является одним из по меньшей мере 16 захоронений, обнаруженных на месте виселицы, где преступников казнили через повешение с 1660-х годов до начала XIX века.

Как рассказала Live Science археолог Марита Генезис, которая руководит раскопками от имени государственных органов, страх перед такими "зомби" в Европе возник в период между XVI и XVIII веками.

Видео дня

"Это были люди, которые, возможно, умерли ранней смертью или внезапной смертью, без исповеди или отпущения грехов", — сказала она. "Был страх, что они могут вернуться в мир живых, [поэтому] были приняты различные меры, чтобы помешать усопшим сделать это".

Такие меры могли включать распыление благовоний, установку деревянных крестов, связывание конечностей усопшего или покрытие их хворостом, сказала она. В этом случае мужчину похоронили на спине, без гроба, а на грудь положили большие камни.

На погребенном скелете не было никаких следов казни, хотя повешение и утопление не оставили бы никаких видимых следов. Дальнейшие обследования могут пролить свет на то, как умер этот человек, сказала она.

Отмечается, что осужденных преступников вешали и часто хоронили на месте казни, чтобы никому не приходилось переносить тела на большие расстояния. На месте захоронения находится не менее 16 отдельных могил и две "костные ямы". На некоторых скелетах видны следы острых ранений, которые могли быть нанесены во время пыток "колесом" или во время "четвертования".

Большинство умерших, включая "зомби", были похоронены без гробов.

В то же время одно из захоронений в Кведлинбурге необычно, потому что человек был похоронен в деревянном гробу, лежа на спине с руками, вытянутыми вперед. Археологи подозревают, что этот человек покончил с собой, что тогда рассматривалось как тип убийства — поэтому закон требовал, чтобы он был похоронен на месте казни.

Ранее археологи обнаружили в Египте древний форт возрастом около 3 тысяч лет, который служил защитой от вторжения племен "морских народов" из восточной части Средиземноморья.

Вас также могут заинтересовать новости: