Пользователи активно публикуют новые видео в ветке тренда.

Американская молодежь в TikTok запустила тренд, в котором пользователи высказываются о новой войне России против Украины. При этом многих украинцев отношение сверстников из-за океана удивило и озадачило.

Сейчас тренд с треком Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame насчитывает тысячи роликов. В видео молодые американцы в основном заявляют: дайте мне банку сгущенного молока и рюкзак – и я поборю Россию.

"Дай мне молока, пачку чипсов из манго, коробку булочек, дьявольский плейлист... четыре "Рево", и я получу Россию до обеда", – делится пользователь ricko_mode2.

"Дайте мне пять бутылок водки..., карманный нож и одну сигарету.. и я покончу с этой Россией сегодня же", - обещает другая пользовательница из США maditheestallion69.

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Другие пользователи предлагают их высадить на территорию Украины, и они, мол, за считанные часы присоединят ее к США.

В свою очередь, российских подростков такой тренд оскорбил, и они откликнулись.

"Только мы можем писать о *** в России, ... а не эти тупые подростки с холодным кофе в руках", – заявляет пользовательница raniliyy1, добавив, что у нее "горит по этому тренду".

Россиянка под ником velorck опубликовала встречное видео: "Закиньте меня в Америку с двухчасовым запасом Макдональдса, водки и учебником географии... Мы добавим России 50 новых регионов ... Путин президент мира".

В свою очередь, ролики в ветке тренда начала активно публиковать украинская молодежь. Украинцы отнеслись к "легкому завоеванию" скептически.

Пользовательница lilysomak ответила, что таким подросткам надо "просто дать закарпатского вина": "Эти мамины царапинки верят, что они сильнее людей, которые живут в общагах. Серьезно? Мы в детстве смотрели, как бабушка котов топит. Заставить их ходить в туалет во двор, проехаться в полтавской маршрутке, дать им закарпатского вина – и все: закончится их Америка".

К "уважаемым хоробрикам" обратилась украинка под никнеймом mariannamatsola: "Вы хотите сказать, что сильнее человека, который в 12 лет в Закарпатье вела бизнес с квартирантами и каждое утро ездила в поезде раздавать визитки своего хостела по вагонам без знания английского".

Также решили, что с США можно сделать украинскую область в 11:00 утра: "Я к каждому из четырех экзаменов начинала готовиться за 20 один до начала. Я ничего не боюсь. Пустите меня в Штаты, и мы будем иметь новую область в 11: 00", - делится vasilkoviymed.

"Дайте мне вагон плацкарта летом, три литра самогона и килограмм пирожков с лидером с одесского Привоза, и я докажу этим американцам, что они еще не готовы", – заявила украинка под ником zrizana_kosa.

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