Артист признается, что его собственный подростковый период был далеким от киношно-романтических идеалов.

Ваня Люленов после нашумевшего в TikTok хита "Она звезда" продолжает выпускать автобиографические песни, в которых каждый может узнать себя.

Новый сингл артиста "Первый раз", вышедший вместе с клипом, посвящен теме первого поцелуя. А точнее, тому, каким он иногда бывает неромантичным и почему это нормально.

Как рассказывает сам артист, раньше "поцелуй по пьяни" считался чем-то постыдным. "Когда я был подростком, такие темы были табу. В обществе о подобных историях старались умалчивать. Вообще было не принято хотя бы немножечко посмеяться над собой. Я рад, что сейчас, в эпоху "новой искренности", все изменилось: можно честно высказаться о таких вещах — и тебя поймут правильно".

Ваня признается, что его собственный подростковый период был далеким от киношно-романтических идеалов. И что если бы он сам услышал такую песню в том юном возрасте, она бы ему очень помогла. "Когда ты подросток, очень важно это чувство, что ты не один, что ты "в теме". И кто-то еще разделяет твои переживания".

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Напомним, что история предыдущей композиции Вани "Она звезда" тоже была взята из жизни, из личной обиды, которую певец превратил в трек, затронувший сердца огромной аудитории. На одной только платформе TikTok песня стала настоящей сенсацией: пользователи сделали с ней свыше 120 тысяч роликов. Среди них — самые популярные блогеры платформы, например, Даня Милохин.

Иван Люленов - юморист, капитан команды "Стояновка", двукратный чемпион "Лиги смеха", участник шоу "Танцы со звездами".

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