Суд посчитал, что семейная пара уничтожила имущество собственного сына.

Американец Дэвид Веркинг отсудил у своих родителей почти 45 тыс. долларов после того, как они выкинули его обширную коллекцию порно и секс-игрушек.

Об этом сообщает Daily Star.

Суд одобрил иск 43-летнего мужчины к своему отцу и матери еще в декабре, однако тогда была неизвестна окончательная сумма компенсации.

Речь идет о дюжине коробок с журналами, фильмами и секс-игрушками, которые Дэвид хранил в доме своих родителей, где жил 10 месяцев после развода с женой в 2016 году. Спустя некоторое время после переезда из родительского дома в город Манси, штат Индиана, мужчина обнаружил пропажу своей коллекции.

Читайте такжеПорносайт выкупил домен закрытого видеохостинга, после чего порно появилось на сайтах ведущих американских СМИ"Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого", - писал тогда ему его отец.

Сейчас стало известно, что супружеская пара из Мичигана Бет и Пол Веркинги должна заплатить ему 30,4 тыс. долларов за саму коллекцию и еще 14,5 тыс. на покрытие судебных издержек.

Напомним, ранее в этом году в штате Калифорния более 30 женщин подали в суд на компанию PornHub за распространение откровенных видеороликов с их участием. По их словам, видеозаписи были загружены без их согласия.

Автор: Станислав Кожемякин