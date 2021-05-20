Качество фильмов улучшили с помощью нейросетей.

Pornhub с помощью нейросетей раскрасил и улучшил 20 эротических фильмов, которые появились с 1896-го по 1948 год. Ретро-коллекцию под названием Remastured выпустили на сайте.

Об этом сообщили на сайте сервиса.

Чтобы добавить цвета старинным фильмам, нейросеть изучила более 100 тысяч видео и изображений для взрослых из своей библиотеки. Искусственный интеллект научился распознать едва различимые оттенки пениса и сосков и учел эту информацию во время реставрации роликов.

«С того момента, как кто-то понял, как делать видео, люди начали снимать фильмы для взрослых. Мы подумали, что важно не только сохранить, но и модернизировать эти фильмы, и мы очень рады включить эту подборку искусно отреставрированных старинных материалов в нашу библиотеку, чтобы пользователи могли насладиться олдскульной эротикой из ушедшей эпохи», — говорится в сообщении.

Ever wondered what the very first porn videos looked like?! With the help of AI tech, Pornhub launches “Remastured,” an innovative project that has restored and colorized century-old erotic films so our viewers can indulge in porn from a bygone erahttps://t.co/CgD0kei80Lpic.twitter.com/PCXW0Bf5b9 — Pornhub (@Pornhub) May 19, 2021

В коллекцию вошли работы таких пионеров кино, как Томас Эдисон и Жордж Мельес.

Самый старый отреставрированный фильм 1896 года называется «Женщина, которая раздевается». Девушка просто снимает с себя несколько слоев платья и остается в нижнем белье.

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Автор: Катерина Шварц