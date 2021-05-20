Pornhub с помощью нейросетей раскрасил и улучшил 20 эротических фильмов, которые появились с 1896-го по 1948 год. Ретро-коллекцию под названием Remastured выпустили на сайте.
Об этом сообщили на сайте сервиса.
Чтобы добавить цвета старинным фильмам, нейросеть изучила более 100 тысяч видео и изображений для взрослых из своей библиотеки. Искусственный интеллект научился распознать едва различимые оттенки пениса и сосков и учел эту информацию во время реставрации роликов.
«С того момента, как кто-то понял, как делать видео, люди начали снимать фильмы для взрослых. Мы подумали, что важно не только сохранить, но и модернизировать эти фильмы, и мы очень рады включить эту подборку искусно отреставрированных старинных материалов в нашу библиотеку, чтобы пользователи могли насладиться олдскульной эротикой из ушедшей эпохи», — говорится в сообщении.
Ever wondered what the very first porn videos looked like?! With the help of AI tech, Pornhub launches “Remastured,” an innovative project that has restored and colorized century-old erotic films so our viewers can indulge in porn from a bygone erahttps://t.co/CgD0kei80Lpic.twitter.com/PCXW0Bf5b9— Pornhub (@Pornhub) May 19, 2021
В коллекцию вошли работы таких пионеров кино, как Томас Эдисон и Жордж Мельес.
Самый старый отреставрированный фильм 1896 года называется «Женщина, которая раздевается». Девушка просто снимает с себя несколько слоев платья и остается в нижнем белье.
Вас также могут заинтересовать новости
- Pornhub Awards 2019: названы лучшие в порно (фото)
- Порнозвезда рассказала о самой сложной сцене в своей карьере
- Pornhub выпустил документальный фильм о лесбийском стрип-клубе
- На время карантина Pornhub открыл доступ к премиум-подписке всем пользователям и призвал оставаться дома
- Карантин с HBO: канал предоставил бесплатный доступ к сериалам и фильмам
- Звезды порно рассказали, как COVID-19 повлиял на процесс съемок
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram