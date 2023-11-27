Попробуйте не представлять запах свежей выпечки, поскольку это может сильно отвлечь от выполнения задания.

Возможно, вы входите в ряды 2% людей, которые наделены уникальной внимательностью и превосходным зрением, и об этом не догадываетесь. Проверить себя на уникальные способности можно очень легко - просто нужно справиться со сложной оптической иллюзией, на которой изображена выпечка.

Круассан среди батонов за 7 секунд не могут найти 98% людей. Задача сложная, поскольку эти хлебобулочные изделия имеют похожий цвет. Если хотите вовремя завершить поиски - придется напрячься и "выжать" из себя максимальную внимательность.

Если готовы к поискам - включайте обратный отсчет времени и максимально быстро ищите взглядом спрятанный круассан.

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Во время этой задачи главное не представлять запах свежей выпечки, поскольку это может очень сильно отвлечь и навеять аппетит. Будьте стойкими, думайте только о том, что должны добиться цели - за указанное время найти круассан.

Возможно, вы все же не справились с первого раза - это можно и нужно себе простить. Единственное простить нельзя - отказ от достижения успеха. Повторяйте попытки и рано или поздно найдете спрятанное хлебобулочное изделие.

А сейчас мы вам покажем, где был спрятан круассан среди батонов.

По силам ли вам удивительная головоломка - попробуйте справиться

На картинке видны листья, деревья и вороны, а также где-то на природе "прячется" лягушка. Только люди с ястребиными глазами способны за 7 секунд найти лягушку.

Не тратьте время на то, чтобы рассматривать птиц, старайтесь сразу сконцентрироваться на поисках и тогда, возможно, с первой попытки сможете добиться успеха.

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