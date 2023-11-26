Не тратьте драгоценное время на то, чтобы просто разглядывать птиц.

Если хотите проверить, есть ли у вас дар - ястребиное зрение, - попробуйте вовремя выполнить задание на внимательность. Нужно решить удивительную осеннюю головоломку, на которой изображены вороны, и где-то спрятана лягушка.

На картинке можно увидеть кучу листьев и птиц, а вот лягушку сразу очень трудно заметить. Только люди с ястребиными глазами смогут ее разыскать за 7 секунд. Когда будете настроены на поиски - возьмите секундомер, включите его, а потом максимально внимательно рассматривайте головоломку.

Только не тратьте драгоценные миллисекунды на то, чтобы просто полюбоваться воронами. Используйте время рационально, в таком случае "светит" успех.

Видео дня

Эта задача непростая, поэтому не надо расстраиваться, если первая попытка разыскать лягушку провалится. Количество попыток неограниченно - работайте, пока не найдете то, что искали. Можете как-то облегчить задачу, например, увеличить масштаб изображения - так легче будет рассмотреть детали.

Теперь мы покажем вам, где же именно среди ворон была лягушка.

Стоит развязать еще и такую оптическую иллюзию, опубликованную ранее

Среди большого количества клубники спрятанную ягоду малины. Малину очень сложно найти, поскольку по цвету она почти такая же, как и клубника.

Эту аппетитную оптическую иллюзию на 7 секунд смогут осилить только самые внимательные люди. Попробуйте "включить" свое внимание на максимум, и тогда точно справитесь с заданием вовремя.

Вас также могут заинтересовать новости: