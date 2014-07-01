Во Львове голый мужчина забрался на ратушу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, в прошлые выходные в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в области поступило сообщение, что в городе Львове на площади Рынок, 1 в здание Львовского городского совета через охрану прошел 23-летний парень, который вел себя неадекватно, снял с себя всю одежду и голый вылез на крышу городской Ратуши Львова.

Читайте такжеВ Кременчуге задержали голого мужчину, который гулял по центру городаНа место происшествия прибыли дежурные службы города и специалисты ГСЧС. В течение часа спасатели общались с молодым человеком, чтобы понять его мотивы. После разговора он согласился, чтобы специалисты ГСЧС с помощью спасательной веревки спустили его с крыши.

Спасатели передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи.