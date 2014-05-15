В США кот защитил ребенка от нападения злого пса





Инцидент произошел в городе Бейкерсфилд, Калифорния.



После того, как пес совершил подлое нападение на мальчика, кот отогнал его. Инцидент обошелся легкими ранениями сына и его матери, участие кота помогло предотвратить более серьезные ранения ребенка.

После того, как мать проверила раны своего сына, она побежала сама отгонять собаку, чтобы избежать повторного нападения. Мать также пострадала от собаки, но хозяева животного смогли успокоить своего агрессивного питомца.