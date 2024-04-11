В частности, об этом свидетельствует способность учиться на собственных ошибках.

Очень часто люди думают, что быть психически сильными означает не испытывать эмоциональной боли или трудностей. Однако это далеко не так.

На самом деле такие люди знают, как эффективно восстанавливаться после неизбежных жизненных вызовов, имеют здоровую уверенность в себе. Как пишет Hackspirit, есть 9 признаков того, что вы психически сильнее других людей.

1. Способность управлять эмоциями

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Вы способны понимать, выражать и эффективно контролировать свои эмоции.

2. Стойкость перед лицом трудностей

Вы быстро и эффективно восстанавливаетесь после неудач или трудностей.

3. Высокий уровень терпения

У вас есть умение ждать результатов, не разочаровываясь наперед и без лишних волнений.

4. Здоровая уверенность в себе

Вы имеете реалистичное понимание своих способностей. Вы не недооцениваете себя, но и не переоцениваете.

5. Гибкость в мышлении

Вы можете адаптировать свое мышление к новым ситуациям и корректировать свои планы, когда это необходимо.

6. Сильные навыки по принятию решений

Вы быстро принимаете обоснованные решения, даже когда находитесь под давлением.

7. Способность устанавливать границы

Вы можете сказать "нет", когда это необходимо, сохранять свое время и энергию.

8. Проактивный подход к жизни

Вы принимаете меры, чтобы создать жизнь, которую хотите, а не ждете, пока что-то произойдет.

9. Способность учиться на ошибках

Вместо того, чтобы останавливаться на неудачах, вы видите в них возможность для роста и обучения.

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