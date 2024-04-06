Первым делом поработайте над своей осанкой.

Обретение уверенности – дело не из легких, у некоторых на это могут уйти годы, а у кого-то она есть с рождения. Однако есть 13 маленьких вещей, которые сделают вас уверенными, пишет Your Tango.

1. Ходите и сидите с прямой спиной

Исследования показывают, что осанка может влиять на чувство уверенности. Исследователи обнаружили, что люди, которым было приказано сидеть прямо, чаще верили мыслям о том, соответствуют ли они требованиям для какой-то работы, которые они записали, находясь в этой позе.

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2. Меняйте себя для достижения целей

Поставьте высокую цель, а затем предпримите шаги, чтобы буквально стать тем человеком, которым вам нужно быть, чтобы достичь этой цели. Реализация ваших целей зависит от того, что вы делаете здесь и сейчас.

3. Отправьте другу смешное аудиосообщение

Иногда смешные голосовые сообщения могут стать источником вдохновения и отличным способом поднять настроение.

4. Сделайте пять неглубоких вдохов носом

Сделайте это сейчас. Посмотрите, как изменится ваше настроение за этот промежуток времени. Ваш разум успокаивается, ваш блуждающий нерв активируется, и чувство оптимизма повышается.

5. Меньше думайте

Легко поверить в то, что нам нужно контролировать свою жизнь, постоянно все анализируя. Попробуйте остановиться на мгновение. Уверенность появляется тогда, когда мы расслаблены – и умом, и телом.

6. Двигайтесь

Любое движение лучше, чем сидение на диване и разочарование. Погуляйте, сходите на пробежку или нарисуйте картину. Счастливые люди созданы для того, чтобы двигаться.

7. Почувствуйте свое тело

Наблюдайте за всеми своими ощущениями, и увидите, как ваше разочарование рассеивается, когда ваше тело расслабляется. Попробуйте сделать это прямо сейчас. Вам не нужно искать уверенность – она уже есть.

8. Решите перестать быть плаксивым

Просто откажитесь быть слабыми. Лишь в самом принятии этого решения есть огромная сила.

9. Создайте что-то

Создание чего-то – это буквальное выражение уверенности, поэтому творите. Напишите песню, сыграйте ее. Выполните наконец тот пункт из списка дел на год.

10. Танцуйте

Танец, особенно если вы делаете это наедине, может показаться чем-то глупым. Но это одна из самых сильных вещей, которые вы можете сделать. Жизнь трудна и часто обыденна, быть мистером Серьезностью – легче всего.

11. Ведите дневник

Иногда уверенность падает из-за того, что мы тратим много времени на плохие вещи в нашей жизни. Это нормально. Но вам нужно противостоять этой тенденции. Ведение дневника – отличный способ изменить восприятие. Записывайте хорошие вещи, которые происходят в вашей жизни.

12. Прекратите винить7 других

Перекладывать вину за свои неудачи на других может дать ощущение силы. И в некоторых случаях, возможно, другие сыграли свою роль. Но кого это волнует? В конце концов, вы проигрываете, когда выдаете себя за жертву. Откажитесь от этого и возьмите ответственность на себя.

13. Установите планку

Возьмите курс на достижение захватывающей цели, которая требует от вас только трансформации. Простое планирование пути к этой цели подарит вам уверенность.

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