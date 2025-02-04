Женщина рассказала, как правильно перевернуть омлет.

Испанская пенсионерка поделилась методом приготовления идеальной картофельной тортильи (tortilla de patata), которую она готовит уже десятки лет.

Как передает Express, 89-летняя Трини считает это блюдо жемчужиной испанской кухни Согласно ее рецепту, для приготовления вам понадобятся две большие картофелины, восемь яиц, одна луковица и соль. Также стоит взять сковородку, которая сможет вместить все эти ингредиенты.

Так, нарежьте тонкими ломтиками очищенный картофель и мелкими - лук. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, высыпьте туда картофель и лук и обжаривайте их в течение 10-15 минут. Затем вылейте в сковороду взбитые яйца и слейте лишнее масло.

Готовьте омлет на средне-слабом огне около 5-7 минут, проводя лопаткой по его краям, чтобы он не прилипал к сковороде. После этого переходите к важной части приготовления - надо правильно перевернуть блюдо, чтобы прожарить верхнюю часть.

Трини мастерски опрокидывает омлет на тарелку, после чего возвращает его на сковородку неповрежденным. Вы можете использовать большую тарелку или обычную крышку. Не спешите подражать испанской кухарке - в начале лучше действовать осторожно.

Накройте сковородку крышкой и переверните тортилью. После этого готовьте ее еще в течение 5-7 минут.

Другие рецепты испанских блюд

Ранее УНИАН публиковал рецепт и советы по приготовлению традиционного испанского холодного супа гаспачо.

А писательница и известный повар Шила Пракаш предлагает читателям попробовать приготовить яичницу по-испански. Она уверяет, что вы обязательно будете возвращаться к этому блюду.

Вас также могут заинтересовать новости: