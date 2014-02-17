Министров правительства Меркель раскритиковали за ночевки на работе

Как выяснил журнал Spiegel, такой возможностью пользуются министр юстиции Хейко Маас (Heiko Maas), министр труда Андреа Налес (Andrea Nahles), министр по делам семьи Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) и глава оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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В частности, в ведомстве по делам семьи оборудована отдельная комната с кроватью, шкафом, душевой и кухней. Министр обороны, в свою очередь, ночует в проходной комнате площадью 7,4 квадратных метра, в которой стоит небольшая кровать, пишет Лента.ру.

По мнению оппозиции, немецкие министры, ночуя на рабочем месте, экономят на съемном жилье в Берлине, пока их семьи живут в других городах Германии. Партия «Левых» считает, что поскольку они пользуются комнатами отдыха в своих ведомствах бесплатно, то должны в налоговых декларациях указывать этот бонус в денежном эквиваленте до 221 евро.

Немецкие министры получают около 14 тысяч евро в месяц. Кроме того из государственного бюджета им выделяют дополнительные средства на содержание сотрудников и рабочие расходы. При этом министрам предоставляются офисы в Берлине, тогда как жилье они должны снимать самостоятельно.