Амстердам заменит «кварталы красных фонарей» картинными галереями

Мэр Амстердама Джоб КОЭН заявил, что городские власти намерены закрыть часть так называемых "окон" проституток в центре города и построить на их месте дорогие рестораны и галереи. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

План под названием "Проект 1012", от почтового кода района Амстердама, предполагает запрет на работу "окон", кофе-шопов и кафе быстрого обслуживания на нескольких главных исторических улицах и площадях.

В результате, будут закрыты три четверти "окон" из существующих в городе 400. В сентябре городские власти объявили о покупке 51 "окна" в 18 зданиях за 15 миллионов евро. По словам мэра, закрытие борделей станет одной из важных фаз борьбы с "черной" экономикой и торговлей людьми.

При этом проституция в стране не будет полностью запрещена.

Амстердамские кварталы "красных фонарей" известны в Европе более 100 лет, хотя этот вид бизнеса был легализован в стране лишь в 2000 году.

Власти Нидерландов также ограничили в стране оборот наркотиков. Осенью 2007 года правительство объявило о намерении запретить продажу свежих галлюциногенных грибов в связи с несколькими несчастными случаями с туристами.

В октябре несколько сотен человек вышли на улицы Амстердама, протестуя против запрета.