Сократа реабилитировали через 2500 лет

В этот раз, правда, Сократ по понятным причинам не появился в суде лично, как в античные времена. Вместо него выступали десять адвокатов и правозащитников из Великобритании, Франции, США, Швейцарии и Греции. Суду не хватало знаменитой сократовской иронии, однако и вердикт был другим, отмечает France24. Мнения судей разделились поровну, что согласно Афинским законам сократовского времени значит, что он был бы оправдан.

Суд над Сократом, как известно, состоялся в 399 году до нашей эры. Философа обвиняли в том, что он не признает богов и развращает умы молодых людей. Сократ, который защищал себя самостоятельно, насмехался и призывал вознаградить себя за содеянное. Он был признан виновным в заговоре против Афин и осужден к смертной казни или вечному изгнанию. Сократ избрал смерть, выпил яд — цикуту и через несколько минут умер, будучи в полном сознании.

Зеркало недели