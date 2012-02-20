В Черкасском зоопарке у медведей Юли и Васи родилась тройня

В Черкасском городском зоопарке у медведей Юли и Васи родились трое медвежат.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор Черкасского городского зоопарка Евгений ВАН, камчатские медведи ежегодно дают приплод. За все время у Юли родилось 37 медвежат. Как правило, черкасский зоопарк их или обменивает на других животных из дружественных зоопарков, или же продает.

Сейчас медвежата все время проводят с матерью. Пол новорожденных животных работники зоопарка пока не знают. Это станет известно в начале марта.