Слепой мексиканец научился фотографировать

Несколько лет назад житель Мехико, который 20 лет тому назад потерял зрение, осуществил свою давнюю мечту - научился фотографировать. Как сообщает Associated Press, сейчас мужчина делает прекрасные снимки, хотя и не может на них посмотреть. Прохожие часто просят Р. ТЕЛОНА сфотографировать их на фоне живописного пейзажа. По словам людей, снимки выходят прекрасные. Такие отзывы невероятно вдохновляют фотографа, который не имеет возможности увидеть свою работу. Как рассказал Р. ТЕЛОН, кроме него фотографией занимаются еще 30 незрячих жителей мексиканской столицы. Все они учатся в школе под названием Eyes That Feel ("Глаза, которые чувствуют"), пять лет тому назад основанной профессиональным фотографом Джиной БАДЕНОС.

По словам женщины, она всегда хотела доказать, что невозможное возможно, и даже слепые могут заниматься фотографией. Она учит незрячих людей самовыражаться в визуальном искусстве, используя слух, прикосновение, обоняние и эмоции. Основываясь на этих ощущениях, ее ученики избирают темы для своих фотографий.

Основатель фотошколы для незрячих сознается, что многие люди, которые имеют проблемы со зрением, вскоре бросают достаточно трудоемкий процесс учебы. Потому что временами только на то, чтобы научить слепых ровно держать камеру, идет не один месяц. Зато тем, кому удалось справиться со всеми трудностями, становится намного легче смириться со своей проблемой и жить полноценной жизнью.

Детальнее об этой и других необычных историях читайте на странице “Лаборатории “Сделай себя сам”.