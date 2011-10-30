В Москве пьяный голый водитель разбил 17 автомобилей

В Москве в воскресенье пьяный голый водитель разбил 17 автомобилей, в том числе четыре машины полиции.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

"Автомобиль Renault Megane на Рублевском шоссе, на Минской улице, около Киевского вокзала, грубо нарушая правила движения и проезжая на запрещающие сигналы светофоров, разбил в общей сложности 13 гражданских машин и пытался скрыться в центре Москвы в районе Красной Пресни. Принятыми мерами в ходе погони сотрудники полиции задержали правонарушителя на улице Подвойского. Скрываясь от погони, мужчина повредил четыре полицейских автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Когда мужчину вывели из автомобиля, выяснилось, что он голый и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, отметили в пресс-службе. Пока установлено, что автомобилем он управлял по доверенности. Для задержания полицейским пришлось стрелять по колесам, отметил представитель ГУ МВД по столице. В настоящее время с правонарушителем проводятся необходимые процессуальные действия.