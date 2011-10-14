Сегодня в Киеве презентуют Литературный салон Анны Дымной

Сегодня в Молодом театре в Киеве Польский институт представит Литературный салон краковской актрисы Анны ДЫМНОЙ.

Как сообщили УНИАН организаторы салона, трое польских и трое украинских актеров будут читать стихотворения польских поэтов в сопровождении аккордеонной музыки в исполнении трио “Motion”.

Такой салон существует в Кракове уже почти десять лет. Еженедельно в 12 часов чтения проходят в Театре имени Юлиуша Словацкого.

«Все началось с того, что нам стало грустно без поэзии, - отметила А.ДЫМНА, - ведь она исчезает из нашей жизни. Однажды мне приснилось, что я очень нервна, но потом открываю 116-й сонет Шекспира — и успокаиваюсь. После этого я поговорила с коллегами, и мы решили устраивать такие салоны. Сначала над нами смеялись, мол, какие-то сумасшедшие, будут читать стихотворения, кто придет это слушать? Но уже на первый салон пришло так много людей, что не все поместились в зале. Так же и на следующие. И вот сегодня у нас будет 353-й салон».

По словам актрисы, «мы открыли филиалы в разных польских городах. Подобные салоны существуют во многих городах Европы. Неплохо было бы, если бы что-то такое появилось и в Киеве. Ведь поэзия делает людей лучше. Мы читаем свои любимые стихотворения, на этих салонах встречаются друзья, разные поколения актеров, родственники, это действительно особая атмосфера».

А.ДЫМНА, Катажина ЗАВИСЛЯК и Радослав КШИЖОВСКИЙ будут читать стихотворения Виславы ШИМБОРСКОЙ, Чеслава Милоша, Збигнева Герберта, Яна Твардовского и Тадеуша РУЖЕВИЧА.

Их принципом, говорят актеры, является именно чтение, а не театрализованное декламирование стихотворения, “потому что самим поэтам это не понравилось бы”. Украинские переводы поэзии прочитают актеры Полина ЛАЗОВА, Игорь СЛАВИНСКИЙ, Марк ДРОБОТ.

Музыкальную часть салона обеспечит “Motion Trio” - краковские аккордеонисты Януш ВОЙТАРОВИЧ, Марцин ГАЛАЖИН и Павел БАРАНЕК. Они исполнят произведения Шопена, Киляра и Шимановского в своей достаточно специфической обработке.

Литературный салон в Киеве проходит в рамках председательства Польши в Совете ЕС.