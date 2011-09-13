К 200-летию Шевченко объявили конкурс кинопроектов

Благотворительный фонд “Велика родина” к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко презентует культурологический проект “Шевченко”. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент этого фонда Юрий РУБАН.

Он отметил, что предусматривается, в частности, проведение международного конкурса кинопроектов на лучший фильм о Тарасе Шевченко, подготовка конкурса короткометражных фильмов молодых кинематографистов “200 лет=200 фильмов”, ежегодный фестиваль “Кобзарь forever”, организация скульптурных симпозиумов по шевченковским мотивам.

Он сообщил, что “отправным событием” проекта станет международный конкурс на лучший сценарий полнометражного художественного фильма.

Руководитель культурологического проекта “Шевченко” Сергей ПРОСКУРНЯ сообщил, что этот проект будет финансировать Фонд “Велика родина”. По его словам, в конкурсе могут принимать участие как граждане Украины, так и граждане других стран, нет ограничений, в частности, относительно возраста, профессии.

С.ПРОСКУРНЯ сообщил, что конкурс будет проходить в два этапа. Он подчеркнул, что на первом этапе будет проходить конкурс сценарных разработок (тритментов) объемом от 4 до 12 страниц, по результатам какого жюри определит три лучших сценарных разработки для участия во втором туре. По его словам, первый этап будет завершен 22 ноября 2011 года. Руководитель культурологического проекта “Шевченко” сообщил, что второй этап - конкурс сценариев и кинопроектов, который завершится их публичной защитой (питчингом) перед широким общественным жюри, состоится 21 февраля 2012 года. “И мы надеемся, что из той массы тритментов, которые мы получим в ноябре, жюри сможет выбрать лучшие для того, чтобы они продолжили соревнование и вышли с интересными презентациями в феврале 2012 года”, - добавил он. По его словам, результаты этого конкурса будут объявлены 9 марта 2012 года в день рождения Тараса Шевченко.

С.ПРОСКУРНЯ также сообщил, что по условиям конкурса “первый тур проходит анонимно, то есть авторы вкладывают в конверт с текстом еще один конверт, в котором написаны их реальные имена и фамилии, - и эти конверты будут открыты на церемонии объявления результатов первого тура”. “Для Украины такой конкурс и в таком формате проходит впервые и мы думаем, что это будет вызывать и уже вызывает в среде кинохудожников большой интерес”, - подчеркнул он.

С.ПРОСКУРНЯ отметил, что в связи с тем, что на первом этапе конкурс “анонимный, то и о составе жюри вы узнаете - и количественном и персональном, только на церемонии объявления результатов первого тура”. Вместе с тем он добавил, что члены жюри “не просто адекватны, а это выдающиеся деятели украинского кинопроцесса - это режиссеры, киноведы, продюсеры”. Руководитель культурологического проекта “Шевченко” сообщил, что председателем жюри второго тура будет кинорежиссер, сценарист и продюсер Роман БАЛАЯН.

О всех условиях конкурса можно узнать на сайте www.velykarodyna.org.ua