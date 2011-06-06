Стартовала программа стажировки для студентов Киева (пресс-конференция)
8 июня в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная началу отбора участников Программы стажировки для студентов Киева «Время Карьеры». Инициатором программы выступило ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя».
Цель программы - способствовать популяризации социально ответственного бизнеса в Украине, предоставить компаниям помощь в поисках перспективных специалистов, а талантливой молодежи - возможность получить практические навыки.
Компании-партнеры выберут лучших кандидатов и в августе 2011 г. пригласят их на месячную стажировку.
Участники пресс-конференции:
Председатель ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.
Президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.
Вице-президент по делам молодежи и связям с общественностью БО «Славянский фонд», «Парк Киевская Русь» Святослав ЛЕШИК.
Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «ЮФМ-Групп» Азиза ХАМИДОВА.
Директор по маркетингу «Пронет» Яков ВЛАСЕНКО.
Руководитель отдела управления персоналом «Фокстрот. Техника для дома»
Мария ЧЕРНЕНКО.
Аккредитация по моб. (093) 094-24-97 и на месте по редакционным удостоверениям.
Подробная информация о программе стажировки здесь http://riabokon.com/uk/chas-karjery/