Стартовала программа стажировки для студентов Киева (пресс-конференция)

8 июня в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная началу отбора участников Программы стажировки для студентов Киева «Время Карьеры». Инициатором программы выступило ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя».

Цель программы - способствовать популяризации социально ответственного бизнеса в Украине, предоставить компаниям помощь в поисках перспективных специалистов, а талантливой молодежи - возможность получить практические навыки.

Компании-партнеры выберут лучших кандидатов и в августе 2011 г. пригласят их на месячную стажировку.

Участники пресс-конференции:

Председатель ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.

Президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Вице-президент по делам молодежи и связям с общественностью БО «Славянский фонд», «Парк Киевская Русь» Святослав ЛЕШИК.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «ЮФМ-Групп» Азиза ХАМИДОВА.

Директор по маркетингу «Пронет» Яков ВЛАСЕНКО.

Руководитель отдела управления персоналом «Фокстрот. Техника для дома»

Мария ЧЕРНЕНКО.

Аккредитация по моб. (093) 094-24-97 и на месте по редакционным удостоверениям.

Подробная информация о программе стажировки здесь http://riabokon.com/uk/chas-karjery/