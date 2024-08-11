Защита шоколада от "источников тепла и сильных запахов" является ключевым фактором сохранения его качества.

Любители шоколада могут радоваться, поскольку существует малоизвестный способ сделать вкус этой сладости еще лучше. Придерживаясь нескольких простых шагов, вы сможете убедиться, что последний кусок вашего батончика будет таким же хорошим, как и первый.

Специалисты из Wheeldon Brothers нашли хитрый трюк, который поможет хранить шоколад как настоящий ценитель, пишет Ехргеѕѕ.

"Чтобы ваш шоколад сохранил насыщенный вкус и гладкую консистенцию, храните его в прохладном темном месте, а не в холодильнике. Оптимальный температурный диапазон для шоколада составляет от 18 до 21°C. Эта температура предотвращает его таяние, но позволяет просвечивать сложные ноты какао", - рекомендуют эксперты.

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Защита шоколада от "источников тепла и сильных запахов" является ключевым фактором сохранения его качества.

"Чрезмерное тепло может вызвать таяние шоколада или образование белой, порошкообразной поверхности, известной как налет, в то время как сильные запахи могут проникать в шоколад, изменяя его деликатный профиль вкуса", - пояснили эксперты.

TikTok-блогер Урсула из Sweet Tooth Candy соглашается, что, вопреки распространенному мнению, холодильников следует избегать.

"Это повлечет конденсацию - то есть влагу, то есть воду - и если вы работаете с шоколадом, вы будете знать, что он сделан из масла, и вы будете знать, что масло и вода не смешиваются", - добавляет она.

Эксперты Wheeldon Brothers отметили важность плотного заворачивания открытого шоколада в фольгу или обратно в оригинальную закрывающуюся упаковку, где это возможно.

"Это предотвращает воздействие воздуха и влаги, которые со временем могут ухудшить его вкус и текстуру, гарантируя, что каждый кусок будет таким же вкусным, как и первый. Более высокие температуры позволяют ароматическим ноткам какао стать более выраженными, поэтому старайтесь хранить свой шоколад при постоянной температуре от 18 до 21°C для лучшего вкуса", - отметили в компании.

Рекомендации относительно шоколада

Ранее УНИАН сообщал, сколько можно есть шоколада в день.

Ученые рассказали, как шоколад влияет на здоровье мозга. Определенные соединения в какао, которое является основным ингредиентом шоколада, называются флаванолами, обладающие антиоксидантными свойствами и могут бороться со свободными радикалами, которые вызывают окислительный стресс внутри тела и повреждают клетки.

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