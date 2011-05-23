Топ-10 самых продаваемых в мае книг

Книга бизнес-тренера, эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака ПИНТОСЕВИЧА "10 Заповедей Успеха" лидирует в рейтинге самых продаваемых книг мая всеукраинской сети книжных супермаркетов «КС» и «Читай-Город».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор по маркетингу всеукраинской сети книжных супермаркетов

«КС» и «Читай-Город» Ольга ИВАНОВА.

«В прошлом году его (И.ПИНТОСЕВИЧА – УНИАН) книги "10 заповедей успеха" и "7 заповедей энергии и здоровья" вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине, а в этом его книга на первом месте», - сказала О.ИВАНОВА.

По ее словам, популярностью также традиционно пользуются детективы. «Они всегда есть в топ-10, только меняется автор в зависимости от выхода новинки. Удивительно, что книга «10 Заповедей Успеха» не является новинкой, но при этом лидирует в рейтинге», - отметила О.ИВАНОВА.

В целом же, по ее информации, рейтинг «Топ-10 продаж в мае» выглядит так:

1. УМХ - «10 заповедей успеха» Пинтосевич И.

2. Рипол Классик «Есть, молиться, любить» Гилберт Э.

3. Эксмо «Зеленый шатер» Улицкая Л.

4. Баланс Бизнес Букс «Как стать Авантюристом» Балашов Г.

5. Эксмо «Ананасная вода для прекрасной дамы» Пелевин В.

6. Эксмо «С небес на землю: роман» Устинова Т.

7. ФОЛИО «Киевские ведьмы. Никола Мокрый» Лузина Л.

8. ГЕОС Атлас Украина-автомобильные дороги М:1:1 200 000 + схема проезда по Киеву М 1:85 000. Без автора.

9. Эксмо «Девушка с татуировкой дракона» Ларссон С.

10. Эксмо «Сила» Берн Р.

«Нужно учитывать, что это весенний рейтинг. Можно увидеть, что в первой десятке представлены книги из всех ниш. По первой книге видно, что сейчас весна и все хотят что-то менять», - добавила О.ИВАНОВА.

Справка УНИАН. Всеукраинская сеть книжных супермаркетов «КС» и «Читай-Город» - одна их самых крупных книжных сетей в Украине. Насчитывает 37 супермаркетов.

Ицхак ПИНТОСЕВИЧ – автор книг и уникальных тренинговых программ, тренер НЛП, основной принцип работы которого, - изучение и моделирование самых успешных личностей мира. С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. 5 лет посвятил изучению Торы и Каббалы . Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

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26 мая Ицхак ПИНТОСЕВИЧ в рамках работы Лаборатории “Сделай себя сам” проведет в УНИАН тренинг «Уверенность в себе и ораторское мастерство». Подробнее читайте здесь.