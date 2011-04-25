Британская собака стала жертвой фаст-фуда (фото)

Семилетняя бордер-колли по кличке Кесси из Великобритании признана самой толстой собакой страны - она весит более 58 килограммов (как снежный барс или даже поп-звезда Джастин Бибер).

Причиной такого веса стало неправильное питание: Кэсси не ест ничего, кроме чипсов, картофеля фри, жареных цыплят, шоколада, пирожных и прочего фаст-фуда.

После того, как ее хозяйка - одинокая пожилая женщина - заболела и попала в больницу, Кэсси отдали в приют. Чтобы вынести собаку из машины, понадобилось три человека. Из-за излишков жира собака не может самостоятельно стоять, и даже с посторонней помощью делает не более трех шагов, переваливаясь с лапы на лапу. Поэтому Кэсси страдает пролежнями по всему телу.

Работники центра ужаснулись тому, в какой состоянии был пес. Сейчас они посадили Кэсси на строгую диету и пообещали, что за год она вернется в норму - в среднем бордер-колли весит 18-20 кг.

"К сожалению, когда владельцы относятся к своим домашним животным, как к людям, и неправильно их кормят, они их просто убивают с добротой", - сказала сотрудница приюта для собак Сандра Вильсон.

Впрочем, фаст-фуд вреден и для людей. В прошлом году в той же Британии умерла самая тучная жительница Соединенного Королевства, 40-летняя Шэрон Мевсимлер. На момент своей смерти Шэрон весила 286 кг. Причиной ее смерти медики определили сердечный приступ, спровоцированный перееданием, - даже в больнице она продолжала тайно питаться чипсами и жареной курицей.

ТСН