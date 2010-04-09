В Керчи открывается выставка советского стрелкового оружия

Выставка советского стрелкового оружия откроется сегодня в Керчи по случаю 66-й годовщины освобождения города от фашистов и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в историко-археологическом музее Керчи, среди экспонатов выставки "Оружие нашей Победы" русская "трехлинейка" - магазинная винтовка системы Мосина, самозарядная винтовка системы Токарева, самозарядный карабин системы Симонова, пистолеты-пулеметы системы Шпагина, револьверы системы Нагана, пистолет системы Коровина, пулеметы системы Дегтярева.

"Для знатоков стрелкового оружия особый интерес могут представлять магазинные винтовки иностранного производства и ручной пулемет ZB, широко использовавшиеся бойцами народного ополчения и участниками движения сопротивления на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Представлены на выставке и некоторые образцы холодного оружия: штыки, сабли, шашки, кортики.

За последние четверть века в таком объеме предметы из коллекции оружия Керченского заповедника экспонируются впервые.

Керчь была освобождена от фашистов 11 апреля 1944 года. Керчь - один из четырех городов-героев Украины.