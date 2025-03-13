Доктор Карл Саган в своей книге 1995 года изложил пессимистическое видение того, куда пойдут США, если потеряют восхищение разумом, рациональностью и непредвзятым мышлением.

Известный американский астроном, астрофизик и популяризатор науки Карл Саган около 30 лет назад сделал жуткое пророческое предсказание о будущем США, пишет iflscience.com.

Отмечается, что доктор, по-видимому, предсказал подъем крупных технологий, дезинформации и суеверий.

В своей книге 1995 года "Мир, полный демонов: наука как свеча во тьме" Саган объяснил, как научный метод помог осветить многие из самых мрачных уголков Вселенной. Однако при этом он утверждал, что стремление к миру и истине подрывается старыми друзьями человечества: суевериями и псевдонаукой.

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В отрывке текста, который часто становится вирусным, Саган изложил свое пессимистическое видение того, куда пойдут США, если они потеряют свое восхищение разумом, рациональностью и непредвзятым мышлением, напомнило издание:

"У меня есть предчувствие Америки во времена моих детей или внуков - когда Соединенные Штаты будут экономикой услуг и информации; когда почти все ключевые производственные отрасли перейдут в другие страны; когда огромные технологические мощности будут в руках очень немногих, и никто из тех, кто представляет общественные интересы, не сможет даже понять проблемы; когда люди утратят способность устанавливать свои собственные повестки дня или со знанием дела подвергать сомнению тех, кто находится у власти; когда, сжимая в руках кристаллы и нервно сверяясь с гороскопами, наши критические способности приходят в упадок, неспособные отличить то, что кажется хорошим, от того, что является правдой, мы скатываемся, почти не замечая, обратно в суеверия и тьму".

По его словам, "отупление Америки" станет "наиболее очевидным в медленном разложении содержательного контента в чрезвычайно влиятельных СМИ":

"... когда 30-секундные звуковые фрагменты сокращаются до 10 секунд или меньше, преобладает примитивное программирование, некритично преподносятся псевдонаука и суеверия, но особенно когда невежество становится поводом для празднования".

Напомним, ранее УНИАН писал, что давнее пророчество Нострадамуса о "чуме" в 2025 году может сбыться.

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