Президент США Барак ОБАМА зажег огни Рождественской елки у Белого дома в Вашингтоне.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ему помогали жена и дочери. Церемония была красочной, посмотреть на нее пришло много людей.

Свою речь Б.ОБАМА начал с пожелания счастливых праздников, а затем призвал соотечественников "подумать и помолиться о тех, кто встречает нынешние праздники вдали от дома, а именно, о военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы мы жили в мире и покое".

Президент США упомянул и тех, кто столкнулся с проблемами внутри страны, потерял работу или дом.

Затем Б.ОБАМА начал отсчет от пяти до одного, после чего, вместе с женой и дочерьми, нажал на кнопку, и Рождественская елка засияла огнями.