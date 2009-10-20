Лондонские бездомные дразнят Абрамовича красно-белыми шарфами

Группа бездомных, которых британская пресса называет "серийными сквоттерами", захватила дом в фешенебельном районе Лондона Белгравия по соседству с особняком, в котором вместе с детьми проживает бывшая супруга российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает во вторник газета Daily Mail.

Захватчики стараются соответствовать своему прозвищу - до того, как поселиться в семиэтажном здании в Белгравии, они успели пожить в бывшем посольстве Судана и в доме стоимостью 12 миллионов фунтов, где их соседом была британский экс-премьер Маргарет Тэтчер.

По словам новоселов, они протестуют против того, что принадлежащая иностранцам недвижимость в центре Лондона годами простаивает пустой.

На фотографии, сделанной журналистами, видно, что на балконах захваченного дома сквоттеры развесили красно-белые футболки и шарфы. Как сообщил один из бездомных, эта символика призвана "направить мессидж мистеру Абрамовичу" - обладателю футбольного клуба "Челси", играющего в синих цветах.

РИА Новости