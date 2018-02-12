Вот это причастился и помянул: в Ивано-Франковской области остановили пьяного священника за рулем (фото)

Нетрезвый священник, которого остановили франковские патрульные, объяснил свое состояние Святым Причастием.

10 февраля в селе Марковцы Ивано-Франковской области во время патрулирования дороги экипаж остановил автомобиль ВАЗ с неисправными осветительными приборами.

38-летний водитель согласился пройти тест на месте - у него были признаки опьянения, передает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Но потом мужчина начал избегать осмотра. Потом признался - вероятно, тест может быть положительным, потому что он священник и принимал Святое Причастие.

Водителя доставили в медучреждение. В его крови было 0,42 промилле алкоголя. Медики подтвердили - мужчина нетрезв, рассказали в полиции.

"Считаю абсурдом то, что потребление Святого Причастия считается состоянием алкогольного опьянения", - написал в объяснении мужчина.

И позже добавил - не исключает, что такой результат может быть не только из-за Причастия, но и из-за "50 граммов водки, которые выпил перед этим на поминках".

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье мужчина устроил гонки с полицейскими и совершил ДТП. Свои действия он объяснил тем, что спешил в церковь.