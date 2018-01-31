"Залюбили": в МИД Британии запретили подкармливать кота-коллегу

16:24, 31 января 2018
Курьёзы
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Кот Палмерстон со своїv коллегой из Британского Правительства Ларри / фото REUTERS

Сотрудникам министерства разослали меморандум, в котором порекомендовали не давать пищу "начальнику департамента ловли мышей" за то, что его эффективность в выполнении должностных обязанностей (отлов грызунов) снизилась, сообщает The Telegraph.

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Это первый случай, когда канцелярии заместителя госсекретаря сэра Саймона Макдональда пришлось вмешаться для контроля веса и состояния здоровья Палмерстона.

Офис сэра Саймона отвечает за благосостояние единственного кошачьего сотрудника Министерства иностранных дел, который присоединился к Департаменту в апреле 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины также приняли на работу кота - Амбассадора, который будет "представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки".

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Теги: #кот Палмерстон#кот в МИД