В аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на борту
По правилам авиакомпании один человек может перевозить не более 6 животных, а у одного из пассажиров рейса было 7 котов.
В аэропорту "Киев" задержали рейс "Киев-Анкара" из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.
Как сообщают "Вести", иностранец-кошатник около двух часов решал этот вопрос с представителями авиакомпании и полиции.
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В это время некоторые из пассажиров стали на сторону кошатника, и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие - были возмущены задержкой и предлагали высадить нарушителя.
Через два часа самолет все же вылетел, но издание не уточняет, остался ли на борту лишний "пассажир".
Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел появился новый "сотрудник" - кот по имени Амбассадор.