В аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на борту

В аэропорту "Киев" задержали рейс "Киев-Анкара" из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.

Как сообщают "Вести", иностранец-кошатник около двух часов решал этот вопрос с представителями авиакомпании и полиции.

Читайте такжеВ Индии дурно пахнущие носки пассажира автобуса стали причиной серьезного конфликта

В это время некоторые из пассажиров стали на сторону кошатника, и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие - были возмущены задержкой и предлагали высадить нарушителя.

Через два часа самолет все же вылетел, но издание не уточняет, остался ли на борту лишний "пассажир".

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел появился новый "сотрудник" - кот по имени Амбассадор.