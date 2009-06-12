Обаму поместили в игольное ушко
08:59, 12 июня 2009Курьёзы
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Скульптура незаметна невооруженным взглядом
Знаменитый британский скульптор Уиллард Уиган, прославившийся в жанре «мини арта» создал скульптуру семьи американского президента Барака Обамы, которая помещена в игольное ушко. Сообщает сегодня The Telegraph.
Скульптуры Уигана столь малы, что незаметны невооруженным взглядом. На создание одной скульптурки у художника уходит примерно месяц, в своей работе он использует самодельные инструменты, фигурки он вырезает из зерен риса или крупинок сахара, а затем раскрашивает при помощи крыла мухи. Готовые фигурки Уиган обычно помещает в игольное ушко или на шляпку гвоздя.
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