Обаму поместили в игольное ушко

Знаменитый британский скульптор Уиллард Уиган, прославившийся в жанре «мини арта» создал скульптуру семьи американского президента Барака Обамы, которая помещена в игольное ушко. Сообщает сегодня The Telegraph.

Скульптуры Уигана столь малы, что незаметны невооруженным взглядом. На создание одной скульптурки у художника уходит примерно месяц, в своей работе он использует самодельные инструменты, фигурки он вырезает из зерен риса или крупинок сахара, а затем раскрашивает при помощи крыла мухи. Готовые фигурки Уиган обычно помещает в игольное ушко или на шляпку гвоздя.

Газета.ру