На Днепропетровщине пожарный за два месяца украл почти тысячу лопат

На Днепропетровщине пожарного будут судить за неоднократные кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что в течение июля-августа 2016 года указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривень.

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Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении пожарного-спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.