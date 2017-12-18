На Днепропетровщине пожарный за два месяца украл почти тысячу лопат
Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривень.
На Днепропетровщине пожарного будут судить за неоднократные кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Установлено, что в течение июля-августа 2016 года указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривень.
Читайте такжеВ Киеве водитель грузовика похитил с птицефабрики яиц на 800 тысяч гривень
Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении пожарного-спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража).
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.