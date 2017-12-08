"Какая жизнь, такая и "йолка": в соцсетях смеются над главной елкой страны (фото)

Пользователи соцсетей раскритиковали главную новогоднюю елку страны, которую уже начали устанавливать на Софийской площади в Киеве.

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Как можно увидеть на фотографиях, транспортировка зеленой красавицы негативно сказалась на ее виде: она облысела, потеряв часть веток, с одной стороны дерево сильно пострадало.

"Дерево предназначалось для вывоза в ЕС в виде кругляка, но, видимо, по дороге сбежали", - иронизирует на своей странице в Facebook политтехнолог Владимир Макаровский в Facebook.

"Наша киевская новогодняя елка. Какая же она красивая и пушистая, да? И как она здорово отличается от "йолки", - пишет на своей странице в соцсети нардеп Борислав Береза.

Также сетуют и на то, что елка кособокая, поскольку стоит неровно, под наклоном.

Кроме того, в соцсетях пишут: "по дороге она устала", "выбирал слепой", "что сделали из 100-летнего дерева", "ее из Карпат волоком тащили?", "какая жизнь, такая и "елка".

Как сообщал УНИАН, Новый год в центре Киева в этом году будет "неоновым". Главным украшением станет елка высотой 30 метров, украшенная метровыми фонарями, которые будут держаться на канатах. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.