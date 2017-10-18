В Никополе девочка, чтобы не идти в школу, солгала полиции о том, что ее сбил автомобиль

В Никополе Днепропетровской области 12-летняя школьница придумала ДТП, чтобы не идти на контрольную работу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Об аварии в полицию сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее дочь сбил автомобиль, когда та шла в школу. Водитель якобы скрылся с места аварии и не оказал ребенку помощь.

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Чтобы найти беглеца, полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения на указанной территории и провели хронометраж маршрута девочки. Выяснилось, что никакого факта дорожно-транспортного происшествия не было. Камеры зафиксировали только школьницу, которая все время ходила по этому участку дороги.

К тому же, у девочки не обнаружили ни травм, ни повреждений одежды. А в беседе с полицейскими ребенок каждый раз называл разные приметы авто, которое ее сбило. Также оказалось, что в день "ДТП" в классе должна была быть контрольная работа.

Выяснив факты, правоохранители пришли к выводу, что никакой аварии не было.

Как сообщал УНИАН, в августе во Львовской области суд оштрафовал женщину за школьные прогулы сына.